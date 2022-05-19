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Минфин Японии: экспорт в Россию в апреле упал на 69,3%, импорт — вырос на 67,3%

Импорт российских товаров в Японию в апреле вырос на 67,3 процента, сообщило министерство финансов Японии.
РИА Новости
Этому способствовал рост цен на энергоносители.
РИА Новости
Экспорт стал вторым по величине с 1979 года и составил 8,76 триллиона иен (67,9 миллиарда долларов).
РИА Новости
Внешнеторговый баланс оказался в минусе - дефицит достиг 839 млрд иен (6,5 млрд долларов).
Взгляд.ру

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Поставки товаров из России в Японию резко выросли
REGNUM00:28
Минфин Японии: экспорт в Россию в апреле упал на 69,3%, импорт — вырос на 67,3%
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