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Минфин Японии заявил, что импорт российских нефти и угля значительно сократился в июне

Япония в июне не импортировала нефть из России, но в то же время нарастила поставки газа, следует
 из статистики Минфина Японии.
РБК
Импорт СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26,4%, до 617 тыс. тонн.
Коммерсантъ
Поставки российского угля, в свою очередь, упали на 59,5%, до 765 тыс. тонн.
Коммерсантъ
Общий объем импорта из России в Японию в июне увеличился на 22,9%, до 153,9 млрд иен ($1,1 млрд), экспорт из Японии в Россию упал на 49,9%, до 39,8 млрд иен ($287 млн).
РБК

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