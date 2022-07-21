Протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооружённых сил России составили на депутата городского совета Новосибирска Хельгу Пирогову из-за её высказываний о погибших российских военнослужащих.
Глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур без всяких объяснений заявил, что 400 российских дипломатов, высланных из европейских стран после 24 февраля, составляют лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, сообщает газета Guardian.
Известный российский телеведущий Сергей Брилев сообщил, что ушел из руководства медиахолдинга ВГТРК, где он занимал должность замдиректора по спецпроектам, и перестал вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).