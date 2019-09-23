С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Масштабное сокращение сотрудников в сфере государственного управления анонсировала 23 сентября первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Как пояснили в ведомстве, реформа, начало которой назначено на 2020 год, позволит повысить эффективность госуправления и поднять зарплаты госслужащим.

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