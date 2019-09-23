С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.

Армия и оружие WSJ: Разведка США доложила о химатаке со стороны сил Сирии Разведка США рассказала о проведенной в мае 2019 года сирийскими правительственными силами химатаки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Политика США ввели санкции против Рауля Кастро США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.

Политика США расширили санкции против РФ Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.

Технологии Boston Dynamics выставила на продажу робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Общество В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Кино Киану Ривз восхитился сценарием новой «Матрицы» Американское издание Entertainment Online смогло пообщаться с Киану Ривзом в рамках премьерного показа фильме его сестры Карины Миллер.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Технологии Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

Футбол Кокорин приступил к тренировкам с «Зенитом-2» Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выложил в Instagram фото с Кокориным в Удельном парке, где сейчас готовится вторая петербургская команда.

Наука В чайных пакетиках нашли частицы пластика Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.

Политика Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.

Политика Лукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины Значительная трещина в отношениях Украины и России появилась при президентстве Виктора Януковича.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер госпитализирована Одна из сестер Кардашьян попала в больницу. Стало известно, что накануне Кайли Дженнер попала в больницу.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".

Политика Зеленский оправдался за критику Макрона и Меркель Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своих критических высказываний в адрес коллег во время телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.

Общество МЧС подтвердило запрет курения на балконах МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

Шоу-бизнес Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис объявила о помолвке Восемнадцатого мая нынешнего года вся страна смотрела трансляцию свадьбы ее младшей сестры принцессы Эжени.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Политика МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.