Экономика

RT на русскомRT на русскомМинфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
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Татьяна Нестеренко
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
— Татьяна НестеренкоРИА Новости 22 сентября в 20:14
с чего всё началось

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

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