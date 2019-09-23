Экономика
RT на русскомМинфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
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Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
с чего всё началось
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.РИА Новости22 сентября в 20:14
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