Экономика
Газета.RuМинфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся.
Читать в источнике
Оценить1490
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
с чего всё началось
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.РИА Новости22 сентября в 20:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Анонсировавшая сокращения чиновников замглавы Минфина удивила личными доходами
Московский Комсомолецвчера в 10:50
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 22 сентября в 09:58
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи назвали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Политика
Грета Тунберг отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Южный Федеральный вчера в 14:08
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости вчера в 04:13
Экономика
Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным
Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.
РБК 01:33
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек
В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.
REGNUM 02:48
Армия и оружие
Украинский генерал увидел признаки окончания войны в Донбассе
Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук считает, что обмен пленными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» российского лидера Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.
News.ru 22 сентября в 07:57
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Волейбол
Россия проиграла Словении и завершила выступление на ЧЕ по волейболу
Чемпионат вчера в 17:20
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не затронутых "майскими указами" президента, повысится на 4,3 процента.
Российская газета вчера в 20:16
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир
Авторы канала ссылаясь на собственные источники пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.
Народные новости вчера в 12:38
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Политика
Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 02:36
Шоу-бизнес
Стало известно о наличии ВИЧ-инфекции у Александра Числова
Актер Александр Числов скончался в конце лета, но до сих пор не была известна точная причина его смерти.
Дни.ру вчера в 07:40
Армия и оружие
Истребитель шестого поколения начали разрабатывать в России
Шестое поколение истребителей разрабатывают в России.
Телеканал 360° вчера в 04:54
Происшествия
Гособвинение обжаловало возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру
Сторона гособвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер и худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.
Интерфакс 02:26
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ 22 сентября в 18:10
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
РИА Новости вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые показала лицо дочери Маши
МакSим продемонстрировала лицо дочери Маши, впервые показав младшую наследницу без скрывающих её внешность элементов.
Актуальные Новости вчера в 22:06
Происшествия
Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек
В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
АН Между строк 02:19
Экономика
Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Футбол
Врач рассказал о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы
Lenta.ru 22 сентября в 12:33
Общество
Видео из Канады: На автомобильной трассе два медведя устроили поединок
Канадец смог запечатлеть на видео поединок двух диких медведей гризли. Животные устроили разборки прямо посреди автомобильной дороги.
Piter.tv 01:44