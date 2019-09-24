Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся.
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Татьяна Нестеренко
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
— Татьяна НестеренкоРИА Новости 22 сентября в 20:14
с чего всё началось

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
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