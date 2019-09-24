Экономика
Газета.RuМинфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся.
Читать в источнике
Оценить1502
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
с чего всё началось
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.РИА Новости22 сентября в 20:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Политика
Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге
Кампания по выбору муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК России вмешательства на всех этапах, но Центризбирком уже подготовил пакет предложений о системных преобразованиях, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 15:12
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 14:26
Происшествия
Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»
Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com 12:37
Кино
«Игра престолов» и «Чернобыль» получили премии «Эмми 2019»
Лучшим исполнителем главной роли в мини-сериале признан Джаррель Джером ("Когда они нас увидят"), в аналогичной женской номинации премии удостоена Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон").Премию в номинации "лучший телевизионный фильм" получила картина "Черное зеркало: Брандашмыг"
Kinonews.ru вчера в 01:45
Космос
Ракету «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском
Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", установленную на "Гагаринском старте" космодрома Байконур, по традиции освятили перед предстоящим пуском, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:26
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Политика
Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ
Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Энергетика
«Нафтогаз» начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии
Государственная энергетическая компания «Нафтогаз Украины» впервые начала импортировать нефтепродукты из Белоруссии.
REGNUM 08:54
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Авто
Такси и каршеринг для москвичей оказались дешевле личного авто
Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
Москва 24 вчера в 08:42
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 вчера в 10:28
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей 22 сентября в 03:21
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Общество
Названы замедляющие старение продукты
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.
Известия 22 сентября в 16:45
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Общество
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области
Известия вчера в 02:10
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Политика
WP: Демократы создадут специальный комитет для импичмента Трампа
Как сообщает газета, Пелоси и высокопоставленные демократы «в частном порядке обсуждают вопрос о создании отдельного комитета для проведения возможного импичмента президента Трампа».
RT на русском 15:02
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис 12:16