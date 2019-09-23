С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Политика В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией 21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Шоу-бизнес Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.

Происшествия Якутского шамана отправили под подписку о невыезде Суд отправил якутского шамана Александра Габышева под подписку о невыезде.

Экономика Российским должникам планируют оставлять прожиточный минимум Минэкономразвития предложило оставлять прожиточный минимум при взыскании долгов с граждан.

Футбол Гендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.

Культура Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Гаджеты На Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro можно будет установить сервисы Google Из-за конфликтов с США, компания Huawei вынуждена поставлять свои новейшие смартфоны линейки Mate 30 без встроенного магазина приложений Google Play.

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

Гаджеты Xiaomi опубликовала исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8 Китайская компания Xiaomi опубликовала код ядра своего смартфон Redmi Note 8, который был представлен пару недель назад.

Происшествия Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.

Происшествия Два человека сели в тюрьму за публикацию фото с телом футболиста Салы Два человека получили тюремные сроки за публикацию в интернете фотографий с телом погибшего футболиста Эмилиано Салы, передает РИА "Новости".

Здоровье Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом» Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.

Политика Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.

Происшествия Двух пассажиров сняли с рейса из-за дебоша в аэропорту Челябинска Правоохранительные органы решили снять с рейса Челябинск — Анталья двух пассажиров, которые устроили дебош в аэропорту вылета.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с днем рождения Балерина трогательно поздравила девочку с днем рождения посредством публикации в Instagram.

Общество Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Экономика Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Политика Премьер Чехии высказался о результативности антироссийских санкций Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что антироссийские санкции пока не принесли желаемого результата.

Кино Disney выдвинул фильм «Мстители: Финал» на «Оскар» Disney запустил кампанию по выдвижению фильма "Мстители: Финал" на премию "Оскар", составив график специальных показов картины для членов Киноакадемии – показы пройдут в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лондоне.

Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист В Екатеринбурге пропал бывший журналист "Областной газеты", работающий на данный момент в другом издании, Александр Поздеев.

Общество СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросил прокурора Москвы Дениса Попова обратить внимание на уголовные дела в отношении задержанных на несогласованных акциях в столице программиста Константина Котова и актера Павла Устинова, а также отменить вынесенные им приговоры.

Армия и оружие В Саудовской Аравии расценят нападение Ирана на НПЗ как «акт войны» Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что, если атаки на нефтяные объекты королевства были совершены с территории Ирана, в стране расценят это как «акт войны».