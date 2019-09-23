С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся.

Политика В дипмиссии США отреагировали на ситуацию с визами делегации России Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с невыдачей США виз нескольким членам делегации России на ГА ООН.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для России На российском рынке для Jetta будет предложено три комплектации: Origin, Respect и Status, причем каждую из них можно будет дополнить как отдельными опциями, так и специальными пакетами.

Политика Киселев заявил о разочаровании от интервью с Дудем На форуме Союза журналистов в Сочи генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о своих впечатлениях от интервью, которое с ним провел журналист Юрий Дудь.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Общество Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Происшествия Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Армия и оружие Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.

Происшествия Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.

Хоккей «Локомотив» уволил Крэйга Мактавиша «Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крейг Мактавиш освобожден от занимаемой должности.

Армия и оружие Опубликовано видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч» Министерство обороны России опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», который в настоящее время проходит модернизацию.

Происшествия Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Политика В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Транспорт Появилось видео поездки в дизельном поезде по Крымскому мосту Поездка в дизельном поезде по Крымскому мосту попала на видео. Первые кадры появились в Telegram-канале «Подъем».

Авто У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai Стоит напомнить, что Venucia T90 разработан на основе удлиненной версии Nissan Qashqai+2 прошлой генерации.

Политика Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.

Происшествия Сергей Гармаш экстренно госпитализирован Актер Сергей Гармаш экстренно госпитализирован в Новочеркасске, сообщил телеграм-канал 112.

Политика Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.