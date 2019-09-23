Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин анонсировал сокращения госслужащих

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Читать в источнике
Комментировать1123
Татьяна Нестеренко
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
— Татьяна НестеренкоРИА Новости вчера в 20:14
с чего всё началось

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

Анонсировавшая сокращения чиновников замглавы Минфина удивила личными доходами

Московский Комсомолец10:50

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

РИА Новостивчера в 20:14

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Газета.Ru08:51

В Минфине рассказали о планах по сокращению числа чиновников

RT на русском05:40

Главные новости к утру 23 сентября

Коммерсантъ00:00

В России анонсировали сокращение «армии» госслужащих

Lenta.ruвчера в 21:02

Минфин анонсировал сокращения госслужащих

Известия08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Экономика

Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ

Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Происшествия

Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Кино

«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»

Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
Народные новости 00:56
Армия и оружие

В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения

В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Политика

Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Шоу-бизнес

Игорь Николаев романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы

Игорь трогательно поздравил супругу с праздником, опубликовав совместное фото с возлюбленной.
Летидор 08:27
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва 10:00
Авто

Компания Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny

Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
Автоновости дня 06:30
Общество

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru

РИА Новости 12:08
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль 08:07
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Политика

Раскол в расколе: бывший митрополит ПЦУ обвинил Епифания во лжи

В публичной лжи обвинил предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания бывший митрополит ПЦУ Иоасаф 22 сентября в своей публикации в сообществе «За Українську Церкву» в социальной сети Facebook.
Красная весна вчера в 10:24
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу

На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 вчера в 10:38
Культура

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Музыка

На Украине зрители прогнали экс-солиста «Ляписа Трубецкого» с концерта

РЕН ТВ 13:52
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Кино

Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг

В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Культура

Сергей Лазарев разрыдался на съемках передачи «Секрет на миллион»

iReactor 13:56
Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Политика

Джонсон призвал заключить с Ираном новую ядерную сделку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что с Тегераном пора заключить новую ядерную сделку, которая придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
ТАСС 13:46
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
Экономика

Курс евро начал резко снижаться

Курс евро начал резко снижаться после выхода крайне негативных данных по промышленному сектору Германии.
Profinance.ru 03:48
Путешествия

Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Политика

Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию

Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы

Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Парламентская газета 06:30
Происшествия

Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Интерфакс вчера в 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное