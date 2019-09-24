С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся.

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