Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости". Об этом рассказала замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она пояснила, что реформа в сфере госуправления также предполагает повышение зарплат оставшимся служащим.
Читать в источнике
Комментировать868
Татьяна Нестеренко
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
— Татьяна НестеренкоРИА Новости вчера в 20:14
с чего всё началось

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

Минфин анонсировал сокращения госслужащих

Известия08:27

В 2020 году ожидается массовое сокращение госслужащих

Газета.Ru02:55

Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих

Вести.Ruвчера в 21:44

В России анонсировали сокращение «армии» госслужащих

Lenta.ruвчера в 21:02

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России

RT на русскомвчера в 20:19

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих

Коммерсантъвчера в 20:18

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

РИА Новостивчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Экономика

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Политика

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Общество

Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье

Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Общество

Комиссия РАН предложила отказать Силину в статусе члена-корреспондента

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований включила ректора УрГЭУ Якова Силина в список кандидатов в члены-корреспонденты, уличенных в нарушении академической этики.
ФедералПресс 07:54
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Авто

PSA запустит в России производство полноприводных Peugeot и Citroen

Группа PSA в октябре 2019 года запустит в России производство полноприводных модификаций моделей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy.
Движок 05:16
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Кино

Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные

Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика

Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»

Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Происшествия

Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила

Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Экономика

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров

О банкротстве одной из старейших туристических компаний в мире — британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году — стало известно 23 сентября.
Вести.Ru 07:25
Армия и оружие

ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу

На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 вчера в 10:38
Спорт

В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов

Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.
RT на русском 08:26
ЖКХ

В Москве начали давать отопление в жилые дома

Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие

Мультфильм-симуляция ядерной войны приговаривает Эстонию к уничтожению

Жутковатый мультфильм-симуляция "для взрослых", в котором, как утверждают его авторы, на основании выкладок экспертов прогнозируется сценарий обмена ядерными атаками между Россией и США.
Sputnik Эстония вчера в 10:04
Происшествия

Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена

Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Футбол

Кубок мира по регби: Уэльс с большим отрывом обыграл Грузию

REGNUM 08:30
Армия и оружие

ВВС Турции провели полет в воздушном пространстве Сирии

ТАСС 07:43
Происшествия

Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН

Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Авто

Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами

Изучив отзывы владельцев, эксперты исследовательского агентства J.D. Power назвали автомобили с лучшими мультимедийными системами.
Автоновости дня 20 сентября в 11:37
Экономика

Банкротства среди застройщиков участились

Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.
Ведомости вчера в 17:09
Происшествия

В Краснодарском крае поезд сбил четырехлетнего мальчика

РБК 05:32
Происшествия

Командир аварийного А321 не планирует переезжать в подаренную квартиру

Вечерняя Москва 08:30
Экономика

Путин поручил подготовить поправки о снижении ипотечных ставок в ДФО

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря подготовить поправки в законодательство о снижении ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
Политика Сегодня 04:07
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное