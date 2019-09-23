Экономика
Газета.RuМинфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости". Об этом рассказала замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она пояснила, что реформа в сфере госуправления также предполагает повышение зарплат оставшимся служащим.
Читать в источнике
Оценить1504
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
с чего всё началось
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.РИА Новости22 сентября в 20:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
Космос
Запуск «Протона» отложен из-за неправильно подключенного спутника США
РЕН ТВ вчера в 19:09
Политика
Кабмин Украины назначил нового главу Национальной полиции
Кабинет министров Украины назначил главой Нацполиции генерала Игоря Клименко, который ранее занимал должность замглавы этого ведомства, сообщила в среду пресс-служба МВД.
РИА Новости 06:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет с подросшим сыном Арчи
Четырехмесячный Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор — первенец принца Гарри и Меган Маркл — совершил первый официальный выход в свет.
Собака.ru 06:23
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Происшествия
По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских
Москва 24 23 сентября в 10:26
Общество
МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений
МЧС с 2020 года ликвидирует почти 600 своих учреждений и переведет остальные на новую структуру, сообщили РИА Новости в министерстве.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Глава Верховного суда призвал изучить запись задержания Павла Устинова
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дополнительно изучить видеозапись задержания актера Павла Устинова во время несогласованной протестной акции 3 августа.
Общая газета.RU вчера в 07:57
Кино
Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»
Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor 22 сентября в 19:46
Политика
Зеленский рассказал о барьерах для развития Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о барьерах, мешающих стране достичь целей устойчивого развития.
Lenta.ru 02:49
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выступит на Газпром-Арене
Neva.Today вчера в 07:56
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.
Lenta.ru 04:05
Здоровье
Минздрав: «Зарплата медработников в Сатке соответствует нагрузке»
«При разборе обеих ситуаций вывод один – заработная плата медработников соответствует их нагрузке», - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Челябинск Сегодня 23 сентября в 22:53
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
В Тюменской области завели дело о похищении ребенка
Следствие в Тюменской области возбудило уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать няня, сообщает в среду СУ СК РФ по Тюменской области.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие
В России начат выпуск американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.
Российская газета 03:16
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Волейбол
Российские волейболистки победили сборную Нидерландов на Кубке мира
В других матчах дня сборная Южной Кореи победила команду Сербии (3-1), американки оказались сильнее представительниц Доминиканской Республики (3-0), аргентинки - камерунок (3-2), китаянки - спортсменок из Кении (3-0).
ТАСС вчера в 06:44
Происшествия
Пропавшего экс-главу филиала Danske Bank в Эстонии нашли мертвым
В Таллине обнаружили тело пропавшего ранее главы филиала Danske Bank в Эстонии Айвара Рехе, сообщает портал Delfi со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
РБК 05:58
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Об этом сообщила местная полиция.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru 05:44