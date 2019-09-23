Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин анонсировал сокращения госслужащих

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Читать в источнике
Комментировать1218
Татьяна Нестеренко
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
— Татьяна НестеренкоРИА Новости 22 сентября в 20:14
с чего всё началось

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
РИА Новости22 сентября в 20:14

Подробнее о событии

В Минфине рассказали о планах по сокращению числа чиновников

RT на русском23 сентября в 05:40

"Останутся те, кого надо гнать в шею. Кто их уволит?": Армагеддоныч дал прогноз о "чистке" госаппарата

Царьградвчера в 13:45

Меньше чиновников — меньше взяток? Не верю! Комментарий Семена Новопрудского

BFM.ruвчера в 05:52

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Газета.Ru23 сентября в 08:51

Чем грозит запланированная реформа госуправления

News.ru01:08

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих

Коммерсантъ22 сентября в 20:18

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

РИА Новости22 сентября в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
Политика

Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:14
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство

Известия 11:23
Политика

Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Lenta.ru 10:45
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru 03:03
Политика

Лавров поблагодарил США за выдачу визы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Lenta.ru 02:46
Происшествия

У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле

У самолета Boeing 767-300 при посадке в Барнауле загорелась стойка шасси. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».
Известия 10:55
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Происшествия

Польский военнослужащий застрелил украинского солдата

Lenta.ru 06:01
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor вчера в 21:15
Наука

Китайские учёные научились выращивать зубную эмаль

Ugpressa.ru 23 сентября в 16:04
Шоу-бизнес

В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein

В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Политика

Германия получила послание Путина по РСМД

В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Футбол

Бери пиджак, иди домой: фанаты «Спартака» встретили Кононова баннером

Нева Спорт 12:17
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Происшествия

Петербургский суд отпустил подозреваемого по делу об осквернении могил

Neva.Today 11:02
Хоккей

«Трактор» — «Ак Барс»: хозяева произвели обратную замену вратаря

После двух голов во втором периоде «Трактор» произвёл обратную замену вратаря, вернув Федотова.
Чемпионат 11:23
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Происшествия

Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

Первый заместитель главы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела Следственное управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика.
Коммерсантъ 11:17
Политика

Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН

Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина развелась с мужем

Как отметила Куварзина, она никогда об этом не рассказывала. Ее расставание с мужем произошло без лишних скандалов.
Телепрограмма вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Екатерина Климова провела день рождения сына вместе с Игорем Петренко

11-летие сына Корнея Екатерина Климова провела в компании бывшего супруга.
Дни24 вчера в 01:39
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ 07:43
Общество

На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии

Газета.Ru 08:39
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное