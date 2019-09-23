Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся.
Читать в источнике
Комментировать1168
Татьяна Нестеренко
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
— Татьяна НестеренкоРИА Новости вчера в 20:14
с чего всё началось

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

Анонсировавшая сокращения чиновников замглавы Минфина удивила личными доходами

Московский Комсомолец10:50

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих

Коммерсантъвчера в 20:18

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Газета.Ru08:51

В Минфине рассказали о планах по сокращению числа чиновников

RT на русском05:40

В России анонсировали сокращение «армии» госслужащих

Lenta.ruвчера в 21:02

Минфин анонсировал сокращения госслужащих

Известия08:27

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

РИА Новостивчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 22:36, Вашингтон
Происшествия

В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода

ТАСС 22:08
Экономика

Транспортные госсубсидии распределят по-новому

Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ 18:07
Армия и оружие

Дуда оценил размещение американских военных в Польше

Президент Польши Анджей Дуда считает, что размещение в стране американских военных поможет предотвратить новые военные конфликты.
RT на русском 21:40
Интернет

Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Авто

Skoda отзывает в России более 1,2 тысячи автомобилей Octavia и Yeti

Автостат 07:15
Шоу-бизнес

Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову

Григорий Лепс вместе с Эмином Агалаковым, открывшие в Москве два ресторана «Рюмка водки», тоже не остались без прибыли, хоть и небольшой.
Телепрограмма 12:06
Политика

На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе

Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Экономика

АКРА впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне A– со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Коммерсантъ 14:10
Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru 08:32
Футбол

Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей

Отмечается, что общая сумма иска составит 260 млн рублей. Ранее суд назначил дату рассмотрения иска Алдонина к МВД на 47 млн рублей.
Газета.Ru 09:55
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.
RT на русском 18:20
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:58
Космос

В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ 21:44
Армия и оружие

Россия превратила советскую артустановку в высокоточное оружие

ГЛАС.RU 07:59
Авто

На российский рынок выйдет дорестайлинговый Haval H9

Хоть обновление Haval H9 коснулось китайского авторынка, российские покупатели ещё смогут приобретать дорестайлинговые авто.
CarsWeek.ru 15:24
Шоу-бизнес

Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма 09:22
Наука

В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб

У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.
Профиль 21 сентября в 15:40
Политика

Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ

Ранее комиссия провела встречу с Вышинским и обсудила ситуацию, связанную с одновременным освобождением заключенных Россией и Украиной.
РИА Новости 16:30
Общество

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Наука

Ученые испытали на мышах инъекцию от ВИЧ пролонгированного действия

Ученые разработали и успешно испытали инъекцию-имплантат пролонгированного действия для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.
Ugpressa.ru 16:27
Наука

Телескоп горизонта событий нового поколения получил финансирование

N+1 13:02
Энергетика

WSJ: восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы

Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском вчера в 18:45
Футбол

Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

РИА Новости 16:03
Здоровье

Российский хирург вылечит девочку из США с врожденной «маской Бэтмена»

Вечерняя Москва 15:06
Происшествия

На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

РБК 15:23
Происшествия

Двое российских военных ранены в Таджикистане

"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар - административном центре Хатлонской области, находясь вне части - в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", - рассказал представитель ведомства.
Газета.Ru 21 сентября в 13:20
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Происшествия

С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек

Российская газета 20:39
Политика

Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное