С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

Политика Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы Работы в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы по поставке запчастей и созданию сервисных центров идут по графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Политика Вячеслав Лебедев переназначен главой Верховного суда Члены Совета Федерации на первом заседании осенней сессии утвердили Вячеслава Лебедева на посту председателя Верховного суда на новый 6-летний срок.

Общество МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во всех российских регионах ожидаются температурные аномалии, передает ТАСС.

Общество Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.

Политика Израиль назвал виновника нападения на саудовскую нефть Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на виновника атаки на объекты компании Saudi Aramco с помощью беспилотников.

Политика Процедура импичмента Трампа началась в США Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Авто Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.

Кино Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.

Культура Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.

Армия и оружие В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Политика В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".

Космос В России начался сезон северного сияния У северного сияния различают четыре вида интенсивности: 1 балл получает свечение, сходное по яркости с Млечным Путем; 2 балла набирает сияние, схожее со светом Луны сквозь перистые облака; 3 балла дают авроре, похожей на свет Луны через кучевые облака; и, наконец, 4 балла получает северное сияние, которое видно так же отчетливо и ярко, как полную Луну в ясную безоблачную ночь.

Политика Главой Нацполиции Украины назначили генерала Игоря Клименко Клименко - генерал полиции, кандидат психологических наук, до своего назначения работал в должности заместителя главы Нацполиции Украины.

Армия и оружие Роухани назвал позором работу разведки и ПВО США в Саудовской Аравии Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Общество МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений МЧС России планирует ликвидировать 578 своих учреждений.

Политика Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.

Авто Компания Hennessey займется доработкой Porsche Taycan Американская компания Hennessey, всю свою жизнь занимавшаяся доработкой автомобилей с мощными двигателями внутреннего сгорания, типа V8, решила обратить внимание на электрокары.

Технологии Роскомнадзор планирует представить результаты блокировки Telegram Роскомнадзор планирует представить результаты по противодействию запрещенному контенту и блокировке Telegram в течение года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.