Экономика
ИзвестияМинфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
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Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
с чего всё началось
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.РИА Новости22 сентября в 20:14
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