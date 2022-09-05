Будьте в Плюсе

Минфин анонсировал возможную легализацию криптовалюты при трансграничных расчетах

Минфин и Центральный банк России переосмыслили подход к криптовалютам и пришли к выводу о необходимости использования криптовалюты при трансграничных расчетах.
Ведомости
«Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то», — сообщил Моисеев.
Lenta.ru
Банк России, в свою очередь, выступил с предложением законодательного запрета майнинга криптовалют на территории России.
Frank Media
В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты могут использоваться в международных платежах, если «не проникают» в российскую финансовую систему.
РБК

Подробнее о событии

Трансграничные расчеты в криптовалюте должны быть законодательно легализованы - Аксаков
Finam.Ru09:27
Замминистра финансов: ЦБ и Минфин признали необходимость трансграничных расчетов в криптовалюте
ПРАЙМ04:00
Минфин и ЦБ планируют легализовать расчет в криптовалютах
Коммерсантъ05:04
Замминистра финансов РФ: власти решили легализовать трансграничные расчеты в криптовалюте
Lenta.ru04:02
Минфин анонсировал возможную легализацию криптовалюты при трансграничных расчетах
Ведомости05:34
Минфин РФ и ЦБ считают необходимым иметь возможность трансграничных расчетов в криптовалюте
Финмаркет03:52
Минфин заявил о возможной скорой легализации трансграничных расчетов в криптовалютах
ТАСС03:23

Интересное

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка возросло до девяти

Количество погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае возросло до девяти человек.
ТАСС08:04

Украинские войска нанесли по территории Запорожской АЭС еще как минимум три удара

Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС, нанеся по меньшей мере три удара с противоположного берега Днепра, сообщили власти Энергодара в Telegram-канале.
РИА Новости09:08

ДАН: Охлобыстин посетил Донецк

В Донецк приехал российский актёр, сценарист и режиссёр Иван Охлобыстин, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на общественную организацию «Молодая Республика».
RT на русском09:21

Ивана Сафронова осудили за две разведки стран НАТО

Ивана Сафронова осудили за две разведки стран НАТО К 22 годам колонии строгого режима приговорил Мосгорсуд по итогам проходившего за закрытыми дверьми процесса 32-летнего бывшего специального корреспондента "Ъ" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Коммерсантъ09:36

В Харьковской области сложившие оружие военные ВСУ смогут вернуться к семьям

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сложат оружие и откажутся воевать против ВС России, смогут вернуться к своим семьям в Харьковскую область.
ТАСС08:52

Глава МИД Лиз Трасс станет премьер-министром Великобритании

Лиз Трасс избрана главой британских консерваторов, она займет пост премьер-министра, заявил глава руководящего комитета правящей Консервативной партии Грэм Брейди.
РИА Новости07:39

Путин назвал Россию «Страной восходящего солнца», напомнив о территориях восточнее Японии

Президент Владимир Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", отметив, что территории Российской Федерации располагаются восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
РИА Новости06:17

Депутат Слуцкий: новому премьеру Британии Трасс придется сказать гражданам «тушите свет»

Новому премьеру Британии Лиз Трасс, скорее всего, придется сказать своим гражданам "тушите свет", так прокомментировал ситуацию в Британии, с которой может столкнуться Трасс после избрания, лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.
РИА Новости09:35

ОПЕК+ решила сократить добычу нефти

ОПЕК+ согласовала возврат к августовским параметрам сделки. В октябре добыча нефти в странах соглашения будет сокращена на 100 тыс. б/с.
Коммерсантъ08:28

Обозреватель The Economist Бреммер: Индия превратится из союзника США в головную боль

Наибольшую угрозу для Запада представляет не Восток, во главе с Китаем, а глобальный Юг, где важнейшую роль играет Индия — нынешний союзник США, написал в статье для The Economist политолог Иэн Бреммер.
РИА Новости08:54