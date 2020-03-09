с чего всё началось

Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Общество Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.

Армия и оружие В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Общество На Кипре подтвердили два случая заражения коронавирусом До сегодняшнего дня Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа.

Экономика Инфраструктура пребывает в хроническом дефиците Мониторинг инвестиций Во всем мире наблюдается нехватка средств на развитие инфраструктуры — как отмечается в исследовании ВЭБ.РФ, "Национального центра ГЧП" и компании AECOM "Инфраструктура для устойчивого развития", в 2020 году дефицит средств на эти цели превысит $500 млрд.

Спорт В Италии остановили все спортивные турниры до 3 апреля Национальный олимпийский комитет Италии сообщил на своем официальном сайте о том, что в стране остановлены все спортивные мероприятия до 3 апреля.

Общество Власти Италии ограничили передвижение по стране Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Космос Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.

Здоровье У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.

Политика США предупредят нарушителей санкций против Ирана Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.

Экономика Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.