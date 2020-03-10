с чего всё началось

Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Общество Си Цзиньпин заявил об улучшении эпидемиологической обстановки в Хубэе Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибыл в город Ухань, очаг эпидемии нового коронавируса, с инспекционной поездкой, заявил, что эпидемиологическая ситуация в провинции Хубэй и в самом Ухане улучшилась, достигнуты важные промежуточные результаты, сообщает агентство Синьхуа.

Авто Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.

Спорт Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Политика Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию, сообщает «РИА Новости».

Энергетика Запад оценил готовность России к нефтяной войне По мнению западных СМИ, Россия и Саудовская Аравия накопили финансовые подушки и готовы к длительной войне за нефтяные рынки.

Происшествия 16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.

Экономика Лекарства подорожают из-за падения рубля Ситуация все больше напоминает кризис 2014 года. Падение курса рубля может обернуться ростом цен на лекарства.

Хоккей Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на 3 игры КХЛ Капитан уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин по итогам пятой игры серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" дисквалифицирован на три матча, форвард омичей Денис Зернов – на один, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Космос Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих» Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.

Игры Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года Глава компании PlayStation Worldwide Studios Герман Хульст подтвердил, что бывший эксклюзив Playstation 4 и одна из лучших игр в этом поколении консолей Horizon Zero Dawn выйдет на персональных компьютерах уже этим летом.