с чего всё началось

Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Общество На Кипре подтвердили два случая заражения коронавирусом До сегодняшнего дня Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа.

Политика Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17 Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.

Общество ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Гаджеты Внешний накопитель Buffalo SSD-PSMU3 весит всего 15 грамм Новинка выполнена в прочном корпусе, при этом он весит всего 15 грамм и имеет размеры 33 x 9,5 x 59,5 мм.

Общество Еще три человека заразились коронавирусом в Москве По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.

Футбол ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову» «Ростов» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги нанес поражение ЦСКА — 3:2. Уже на 20-й минуте встречи «армейцы» остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной получил Ильзат Ахметов.

Авто Cadillac назовет новый флагманский седан Celestiq Внешний облик нового флагманского седана Cadillac получит черты первого электрокара бренда – кроссовера Lyriq, презентация которого состоится 2 апреля.

Экономика Автопроизводители поднимут цены на машины в России По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернётся к коридору 60-65 за доллар и около 70 за евро, поэтому производителям придётся пересчитать ценники.