Финансы

Дни24Дни24Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.
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с чего всё началось
В сообщении
, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.
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