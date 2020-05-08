с чего всё началось

Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс". С 13 мая по 4 июня ведомство планирует обменять валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.

Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза

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Космос Известный уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетные структуры Мужчина изучил снимки Луны на сайте проекта LROC и обнаружил необычные структуры.

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 141

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