с чего всё началось

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб. Эти операции компенсируют бюджету недополученные в предыдущем месяце нефтегазовые доходы из-за нахождения нефтяных цен ниже 42,4 доллара за баррель.

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

Общество В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. 92

Происшествия «Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД. 7

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 78

Политика Путин обратился к австрийцам с посланием Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием. 16

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 57

Футбол РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира.

Происшествия Назван организатор убийства российского миллиардера Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году. 16

Политика Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 1

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 480

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,1K

Наука Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.

Происшествия Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда. 161

Общество Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице. 993