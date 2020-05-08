Финансы
Российская газетаМинфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб. Эти операции компенсируют бюджету недополученные в предыдущем месяце нефтегазовые доходы из-за нахождения нефтяных цен ниже 42,4 доллара за баррель.
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с чего всё началось
Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае, следует из сообщения министерства.Вести.Ru06:04
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