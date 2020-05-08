с чего всё началось

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб. Эти операции компенсируют бюджету недополученные в предыдущем месяце нефтегазовые доходы из-за нахождения нефтяных цен ниже 42,4 доллара за баррель.

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

Общество В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. 213

Шоу-бизнес Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко. 34

Общество Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей. 32

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 16

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 1K

Политика Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам Приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора, который премьер Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели 8 мая.

Футбол РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ Команды сыграют между собой по одной или две игры и лучшие четыре команды получат место в следующем сезоне РПЛ.Сообщается, что в РФС рассматривают и другие форматы проведения турнира.

Футбол Моуриньо оценил шансы выиграть АПЛ с «Тоттенхэмом» Сегодня главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о своих целях в лондонском клубе.

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 126

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 80

Экономика Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний» Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. 23

Политика Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что совместными усилиями России, Китая и всего международного сообщества удастся одержать победу в войне с эпидемией коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая. 41

Киберспорт История продолжается: вышел трейлер нового элитного бойца для Battlefield V — игроки негодуют DICE и Electronic Arts опубликовали трейлер Стива Фишера — нового элитного бойца для Battlefield V. Персонажа сделали стильным и пафосным, но пользователи обратили внимание на другой момент.

Технологии Утечка: LEGO Star Wars The Skywalker Saga выйдет 20 октября В свежем эпизоде еженедельной передачи This Week in Star Wars внезапно объявили дату выхода LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — релиз состоится 20 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС. 4