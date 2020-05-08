Финансы

Российская газетаРоссийская газетаМинфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб. Эти операции компенсируют бюджету недополученные в предыдущем месяце нефтегазовые доходы из-за нахождения нефтяных цен ниже 42,4 доллара за баррель.
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Минфин утроит продажу валюты из Фонда национального благосостояния

Вести.Ru06:04

Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Говорит Москва05:53

Бюджет России в мае недополучит более 190 млрд рублей нефтегазовых доходов

News.ru05:58

Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Интерфакс05:27

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

Российская газета05:23

Минфин РФ назвал ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов в мае

REGNUM05:29

Минфин дал прогноз по объёму недополученных нефтегазовых доходов в мае

Rambler News Service05:39
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Происшествия

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение в Пенджабе

REGNUM 03:44
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
106
Происшествия

Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

На два месяца арестован мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Оренбургской области Анжелика Линькова.
Lenta.ru 05:53
44
Здоровье

В Саратовской области не осталось незараженных коронавирусом районов

В Саратовской области абсолютно все районы охвачены пандемией коронавирусной инфекции.
Четвертая Власть 05:27
4
Здоровье

В Пермском крае выявили еще 26 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 26 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает 7 мая оперативный штаб.
ВЕТТА вчера в 03:50
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
280
Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
5
Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
153
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
1K
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
101
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
13
Общество

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

Известия 03:20
1,8K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

REGNUM 05:52
75
Наука

Вирусы растений избавили мышей от неизлечимых аутоиммунных заболеваний

Naked Science 03:42
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском вчера в 03:55
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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Происшествия

СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

РБК вчера в 03:51
2,5K
Общество

Коронавирус добрался до новых районов в Самарской области

За последние сутки в губернии специалисты выявили 81 новый случай коронавируса.
ГТРК Самара 06 мая в 04:20
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

Тольятти, Самарская область, 8 мая 2020, 12:53 — REGNUM Компания АвтоВАЗ запатентовала три названия для своих будущих моделей — Tensa, Forta и Kayna.
REGNUM 05:53
179
Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
2
Здоровье

Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19

Китайские медики исследовали сперму 38 мужчин, проходящих лечение от Covid-19 в Муниципальной клинике Шанцю в провинции Хэнань.
Naked Science 05:55
4
Политика

Мишустин заявил о готовности всех документов по выплатам ветеранам

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило все необходимые нормативные акты для своевременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:42
Общество

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
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Общество

Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты

Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
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Экономика

Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров

Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.
РБК 03:06
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Хоккей

Первый номер драфта НХЛ Наиль Якупов обменян из СКА в «Витязь»

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