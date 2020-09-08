Снижение ВВП России по итогам текущего года составит менее 4%. Об этом заявил на Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА "Новости". По его словам, ситуация с темпами роста у России одна из самых лучших.

Антон Силуанов российский экономист Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП. А изначально мы планировали профицит чуть меньше 1% ВВП.