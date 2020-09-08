Минфин: дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
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Снижение ВВП России по итогам текущего года составит менее 4%. Об этом заявил на Московском финансовом форуме министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА "Новости". По его словам, ситуация с темпами роста у России одна из самых лучших.В источнике
С чего всё началось
Силуанов: дефицит бюджета России по итогам года составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета РФ по итогам текущего года составит около 4% ВВП, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
ТАССвчера в 10:06
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