Минфин РФ ожидает, что ставки по ипотеке в России к концу года составят 7-8%, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 7-8% уже к концу 2020 года, что примерно на четыре года раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.

Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% к концу года

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