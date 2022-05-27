BFM.ruМинфин допустил использование криптовалют во внешнеторговых расчетахМинфин подготовил новую версию законопроекта «О цифровых валютах», в которой допускается использование цифровых валют для оплаты по внешнеторговым контрактам.BFM.ruНапример, как рассказывает один из источников «Ведомостей», теперь в проекте появляются характеристики, а также условия отнесения места обращения цифровых валют именно к территории России.ВедомостиКак рассказывает собеседник, в законопроекте Минфина появляется статья, которая разрешит использовать цифровые валюты в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).ВедомостиПо словам собеседника издания, Минфин в то же время предлагает запретить рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получили лицензию уполномоченного органа.РБКЧитать далееСвернутьLive24Live24Max-CarsАБНГазета.RuРБКGorodche.ruПодробнее о событииМинфин подготовил обновленную версию законопроекта «О цифровых валютах»Газета.Ruвчера в 12:39Минфин доработал свой законопроект по криптовалютамВедомостивчера в 08:57Самое цитируемое«Ведомости»: Минфин России завершил работу над законопроектом по криптовалютамNews.ruвчера в 12:20«Ведомости»: Минфин подготовил новую версию законопроекта «О цифровых валютах»Lenta.ruвчера в 10:02«Ведомости» узнали о новой версии законопроекта Минфина по регулированию криптовалютForbesвчера в 11:32«Ведомости» узнали об идее Минфина разрешить оплату криптовалютамиРБКвчера в 12:19Минфин подготовил новую версию закона о криптовалютеАБНвчера в 12:11Показать ещёОценить66Поделиться