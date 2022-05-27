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Минфин допустил использование криптовалют во внешнеторговых расчетах

Минфин подготовил новую версию законопроекта «О цифровых валютах», в которой допускается
 использование цифровых валют для оплаты по внешнеторговым контрактам.
BFM.ru
Например, как рассказывает один из источников «Ведомостей», теперь в проекте появляются характеристики, а также условия отнесения места обращения цифровых валют именно к территории России.
Ведомости
Как рассказывает собеседник, в законопроекте Минфина появляется статья, которая разрешит использовать цифровые валюты в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Ведомости
По словам собеседника издания, Минфин в то же время предлагает запретить рекламу криптобирж и криптообменников, которые не получили лицензию уполномоченного органа.
РБК

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