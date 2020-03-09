с чего всё началось

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.

Экономика Курс рубля вновь незначительно снизился Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Общество Число зараженных коронавирусом в Германии выросло Число заразившихся COVID-19 в Германии выросло до 684, 7 марта сообщает институт имени Роберта Коха.

Происшествия В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.

Экономика Биржевые торги в Нью-Йорке приостановили после обвала Торги на фондовой бирже Нью-Йорка приостановлены после падения индекса DOW JONES на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Происшествия В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Общество Симоньян рассказала, что думают об обвале рубля власти: «Не боись» Главный редактор RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что утром в понедельник, 9 марта, ей позвонили "сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца" и прислали ей тексты на тему коронавируса.

Технологии Бенчмарк AnTuTu удалён из Google Play Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.

Космос NASA нашло следы древней жизни на Марсе Астробиологи Университета штата Вашингтона сделали вывод о том, что найденные на Марсе органические соединения, называемые тиофенами, могут свидетельствовать о том, что когда-то на Красной планете существовала жизнь.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Происшествия Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.