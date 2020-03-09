Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Читать в источнике
Комментировать449
с чего всё началось
В сообщении
, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.
Интерфакс02:43

Подробнее о событии

Минфин намерен принимать решения о заимствованиях с учетом ситуации на рынке

ТАСС06:28

Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

РБК05:54

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Интерфакс02:43

Минфин будет принимать решения о заимствованиях с учетом конъюнктуры

РИА Новости04:44

Минфин анонсировал паузу в заимствованиях через облигации федзайма

Московский Комсомолец03:16

Минфин объявил о паузе в проведении аукционов из-за ситуации на рынке

РЕН ТВ03:01

Не время влезать в долги. Правительство анонсировало сокращение заимствований по ОФЗ в связи с ситуацией на финансовых рынках

Фонтанка.Ру05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:59, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Lenta.ru 03:27
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
Общество

Число зараженных коронавирусом в Германии выросло

Число заразившихся COVID-19 в Германии выросло до 684, 7 марта сообщает институт имени Роберта Коха.
Красная весна 07 марта в 05:28
Происшествия

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 09:36
Общество

Коронавирус добрался до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом.
BFM.ru 09:50
Футбол

Овчинников: «Хотим, чтобы одинаковые эпизоды трактовались одинаково»

В некоторых матчах трактуется одна позиция, сегодня другая.
Bobsoccer 09:23
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Энергетика

Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен

Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Известия 09:34
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Экономика

Биржевые торги в Нью-Йорке приостановили после обвала

Торги на фондовой бирже Нью-Йорка приостановлены после падения индекса DOW JONES на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Известия 09:50
Происшествия

В Петербурге в ДТП с участием маршрутки пострадали четыре пассажира

Число пострадавших в ДТП с участием маршрутки на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге выросло до четырех человек, трое из них госпитализированы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 09:49
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Общество

Симоньян рассказала, что думают об обвале рубля власти: «Не боись»

Главный редактор RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что утром в понедельник, 9 марта, ей позвонили "сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца" и прислали ей тексты на тему коронавируса.
Московский Комсомолец 07:43
Кино

Вышел новый кровавый трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Игромания.ру 02:39
Происшествия

Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию

RT на русском 06:15
Технологии

Бенчмарк AnTuTu удалён из Google Play

Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.
iXBT.com вчера в 16:53
Наука

В России создали систему, которая не даст водителю уснуть за рулем

Версия-Саратов 06 марта в 06:13
Космос

NASA нашло следы древней жизни на Марсе

Астробиологи Университета штата Вашингтона сделали вывод о том, что найденные на Марсе органические соединения, называемые тиофенами, могут свидетельствовать о том, что когда-то на Красной планете существовала жизнь.
Shraibikus News 06 марта в 12:19
Происшествия

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Российская газета 04:35
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском 07:30
Происшествия

Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков

Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
RuNews24.ru 03:18
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ вчера в 03:41
Шоу-бизнес

Саша Зверева подтвердила беременность

Кстати сказать, все откровения выражаются в одной из трогательных баллад, которую Саша исполнила и записала видео, которое разместила на своей персональной странице в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 05:40
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

ТАСС 06:01
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в попытках дестабилизировать обстановку в Донбассе

Известия 02:52
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Хоккей

«Барыс» победил «Металлург» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное