Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

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