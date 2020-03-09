Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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Комментарии
Происшествия
Семьи погибших при крушении рейса MH17 намерены требовать компенсацию
Готовность добиваться денежной компенсации от обвиняемых выразили более 80 членов семьи пассажиров, погибших при крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных выбрали странное имя для сына
7 марта Елена Ильиных и Сергей Полунин объявили о том, что впервые стали родителями.
Экономика
Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения
Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Армия и оружие
Мирные жители в Сирии забросали бронетехнику американцев камнями
Недовольство оккупационной политикой Вашингтона вновь высказали мирные жители Сирии. Они забросали камнями бронетехнику американцев.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Экономика
За счёт чего Сербия может стать самой быстрорастущей экономикой Европы
Как ожидается, уже в 2020 году темпы роста ВВП балканской республики могут оказаться самыми высокими среди всех стран Европы.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Армия и оружие
На Камчатке сформировали две противолодочные ударные группы ВМФ
«В соединении кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России после успешной отработки боевыми кораблями задач в море с выполнением практических стрельб из всех видов корабельного оружия сформированы две корабельные противолодочные ударные группы», — говорится в сообщении.
Единоборства
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных боях
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Экономика
Исаев: государство выполнит социальные обязательства независимо от цен на нефть
Государство сможет выполнить все социальные обязательства перед гражданами, даже если цена на нефть упадет ниже точки отсечения — 42,5 доллара за баррель, деньги на это заложены.
Футбол
«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России
"Ростов" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Гаджеты
AMD планирует выпустить видеокарту Radeon RX 590 GME
Технологии
Названы способы, как защитить банковскую карту от мошенников
Существуют разные способы для похищения денег россиян. Мошенники могут воспользоваться данными банковских карт.
Общество
Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России
США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Биатлон
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры биатлониста
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов ответил, на сколько он близок к завершению спортивной карьеры.
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Футбол
Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле
Происшествия
В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки
"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали на максимально допустимый уровень
Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco в ходе торгов опустились на максимально возможные 10%.