Финансы

РБКРБКМинфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок. Как уточнили в ведомстве, денежные средства на едином счете федерального бюджета и иные источники могут компенсировать сокращение заимствований ниже плановых параметров.
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с чего всё началось
В сообщении
, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.
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