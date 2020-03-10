Финансы
Красная веснаРешения об аукционах по ОФЗ Минфин примет с учетом ситуации на рынке
Решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, 9 марта сообщается на сайте Министерства финансов России.
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с чего всё началось
В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.Интерфакс09 марта в 02:43
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