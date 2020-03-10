Финансы

Красная веснаКрасная веснаРешения об аукционах по ОФЗ Минфин примет с учетом ситуации на рынке

Решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, 9 марта сообщается на сайте Министерства финансов России.
Читать в источнике
Комментировать480
с чего всё началось
В сообщении
, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что решения по проведению аукционов ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, чтобы содействовать стабилизации рыночной ситуации и не допустить избыточного давления на долговой рынок.
Интерфакс09 марта в 02:43

Подробнее о событии

Минфин РФ приостановил проведение аукционов по ОФЗ на неопределенный срок

ПРАЙМвчера в 12:11

Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках

Известиявчера в 07:56

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Интерфакс09 марта в 02:43

Стабилизация рубля усилилась после отмены аукционов по размещению ОФЗ

News.ruвчера в 07:38

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

РИА Новостивчера в 07:20

Минфин приостановил проведение аукционов по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынке

ТАССвчера в 06:59

Минфин отменил размещение госдолга до стабилизации рынка

Российская газетавчера в 07:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 00:02, Ашберн

Комментарии

Футбол

РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0

«Лейпциг» на своем поле принимал «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил во встрече со счетом 3:0.
Матч ТВ вчера в 17:54
Происшествия

На Урале после гибели пациентки в больнице начали проверку

В Екатеринбурге в городской больнице № 20 скончалась пациентка. По данному факту проводится проверка.
REGNUM вчера в 09:11
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Политика

Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи

Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
Газета.Ru вчера в 22:25
Происшествия

В Ростовской области произошло смертельное ДТП

REGNUM вчера в 23:21
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

По карте советского Генштаба историк дошел до ареста

Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Коммерсантъ вчера в 15:51
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

ТАСС вчера в 14:00
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ

РБК вчера в 15:05
Общество

На Алтае в ходе буровых работ повредили газопровод

REGNUM вчера в 10:53
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии

Опубликованное в социальной сети «Твиттер» видео было снято еще 3 года назад.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия

В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб

РИА Новости вчера в 22:57
Экономика

В России рассчитали индекс финансового стресса

Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
REGNUM вчера в 21:39
Экономика

Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Вести.Ru вчера в 06:49
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицирован в России

Полноразмерный кроссовер Toyota Highlander нового поколения, представленный весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке, сертифицирован в России.
Автоновости дня вчера в 12:30
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Хоккей

Овечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка

Трансляцию вели западные спортивные телеканалы. По количеству заброшенных шайб в сезоне Овечкин снова догнал Давида Пастрняка.
МонаВиста вчера в 04:14
Спорт

Олимпиаду в Токио могут провести через год или два из-за коронавируса

Летние Олимпийские Игры в Токио могут перенести на год или два, если в этом году она не состоится из-за коронавируса COVID-19, рассказал член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси в интервью газете The Wall Street Journal.
Коммерсантъ вчера в 22:47
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Мой Брянск 09 марта в 12:06
Энергетика

Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте

Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта.
RT на русском вчера в 15:02
Общество

СМИ назвали дочь Назарбаева владельцем арестованных домов в Лондоне

Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
РБК вчера в 22:17
Общество

Слушания по делу сбитого в Донбассе МН17 отложили

В Нидерландах суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 14:36
Общество

В Москве ограничили проведение массовых мероприятий

10 марта вечером появился указ Сергея Собянина о запрете проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек до 10 апреля 2020 года в Москве из-за опасности распространения коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:06
Авто

Автомобильный рынок в России стареет от года к году

Выяснилось, что в России средний возраст машины на вторичном рынке в прошлом году составил 12 лет.
SpeedMe вчера в 02:32
Происшествия

На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе

Прибывшим на место работникам дорожных служб не удалось вытащить тяжелый автобус из сугроба.
Российская газета вчера в 23:07
Энергетика

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
ТАСС вчера в 22:14
Наука

Секрет долголетия голых землекопов оказался заключен в митохондриях

МедиаПоток вчера в 07:59
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Космос

Решена породившая космологический кризис загадка

Lenta.ru вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное