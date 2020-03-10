с чего всё началось

Решения о проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации, 9 марта сообщается на сайте Министерства финансов России.

Решения об аукционах по ОФЗ Минфин примет с учетом ситуации на рынке

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