Экономика
ИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки
Телеканал 360°вчера в 22:07
Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений
Усолье.Инфо23 ноября в 19:55
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Происшествия
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Финансы
FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»
Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Общество
ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа
Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей
1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Общество
Минюст признал решение ЕСПЧ о выплате компенсации семье Магнитского
Россию признали виновной в нарушении нескольких пунктов Конвенции по правам человека и обязали выплатить заявителям €34 000 компенсации морального вреда.
Общество
Названы российские города с высоким качеством жизни
В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующим видео опубликовал в своем Instagram известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян.
Авто
Новый Renault Sandero Stepway появится в следующем году
Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Общество
МВД прогнозирует смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года
МВД прогнозирует смерть 1 тыс. сотрудников органов внутренних дел в ближайшие два года.
Гаджеты
Появились новые подтверждения реальности графических карт Intel Xe
Компания Intel начала делиться подробностями о своей линейке графических ускорителей Xe.
Политика
Лавров: Россия сделает все,чтобы помочь преодолеть кризис на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сделает все от нее зависящее, чтобы помочь Украине преодолеть кризис в стране на основе полного выполнения Минских соглашений.
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянке ампутировали обе руки
Футбол
Локомотив — Байер 0:2
Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Спорт
Новый глава WADA высказался о возможных санкциях в отношении России
Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, высказал мнение о возможных санкциях в отношении России.
Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.