Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

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