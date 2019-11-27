Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Известиявчера в 18:05

Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки

Телеканал 360°вчера в 22:07

Минфин изменит концепцию гарантированного пенсионного плана

News.ruвчера в 19:58

Бизнесмены и чиновники остались недовольны изменениями в пенсионной системе

URA.Ruвчера в 18:46

Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

REGNUM02:23

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Усолье.Инфо23 ноября в 19:55

Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Deita.ru23 ноября в 19:18
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:40, Ашберн
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
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Зенит — Лион 1:0 (Перерыв)

Газета.Ru 12:12
Общество

В России отменили обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Lenta.ru 11:56
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Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей

Бывшая жена защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении родственников хоккеиста на няню и похищении их детей.
РБК 11:58
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Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
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Общество

Иран заявил о задержании восьмерых связанных с ЦРУ человек

В ходе протестов в Иране были задержаны восемь человек, связанных, по данным иранской стороны, с Центральным разведывательным управлением США.
Газета.Ru 11:39
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Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами.
РБК 05:36
Спорт

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Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
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На МКС из строя вышли все туалеты

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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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Газета.Ru вчера в 07:12
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На Украине задержали «крестного отца контрабанды»

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого президент страны Владимир Зеленский пообещал ценный подарок.
РБК 12:08
Политика

Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
RT на русском 12:47
Футбол

Путин пообещал организовать матчи Евро-2020 в России наилучшим образом

Президент России Владимир Путин пообещал, что проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге подготовят наилучшим образом.
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Казань признана лидером по качеству жизни в России

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Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Минздрав внес в правительство проект закона, который предусматривает запрет на распространение недостоверной информации о ВИЧ.
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Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.
РБК 11:30
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

РИА Новости 09:50
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Такси врезалось в автобусную остановку на севере Москвы

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Опубликован приговор по якобы «фейковому» делу историка Соколова

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Apple сделал Крым российским в своих сервисах

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что американская компания Apple привела свои сервисы в соответствие с российским законодательством, тем самым устранив претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма.
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В Латвии оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Анкара потребовала от своего посланника в НАТО не подписывать план по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».
RT на русском 12:34
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