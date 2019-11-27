Экономика

REGNUMREGNUMМинфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса. Министерству придётся дорабатывать идею, пишут 27 ноября «Известия» со ссылкой на источники.
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Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

REGNUM02:23

Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

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Минфин изменит концепцию гарантированного пенсионного плана

News.ruвчера в 19:58

Бизнесмены и чиновники остались недовольны изменениями в пенсионной системе

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Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки

Телеканал 360°вчера в 22:07

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Усолье.Инфо23 ноября в 19:55

Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Deita.ru23 ноября в 19:18
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
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На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
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По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
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Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
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Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

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72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
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В Роструде пояснили: если работодатель не против дополнительного дня отдыха, он может его предоставить. Тогда 31 декабря будет выходным.
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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.
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Путин принял участие в закладке боевого корабля

В Санкт-Петербурге президент Владимир Путин принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".
Российская газета 11:31
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Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
News.ru 07:14
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Ходжсон: Чалов проявил бы себя в «Кристал Пэлас» не хуже, чем в ЦСКА

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал, что прошлым летом лондонский клуб действительно интересовался нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
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Общество

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
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В России разработают водородные зарядные устройства

Ученые Центра компетенций НТИ "Новые и портативные источники энергии" на базе Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН, Черноголовка) разрабатывают зарядные устройства на основе водорода, которые смогут обеспечивать участников многодневных экспедиций в Арктику энергией в течение нескольких месяцев, сообщает агентство ТАСС.
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Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
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Азовское море вернулось в свои берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
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Компания Tesla создаёт лазерные «дворники»

Американская компания Tesla, которая занимается производством электромобилей, создаёт лазерные «дворники».
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
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«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

Число вакантных рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам II квартала 2019 года, что стало максимальным значением с 2016 года.
ТАСС вчера в 22:41
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Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
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Собственник показал проект 21-этажного здания на месте «Соловья»

РБК 09:00
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Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Документ ратифицировали более 100 стран мира, в том числе Великобритания, в то же время его не подписывали Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль.
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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ 11:19
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
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Зидан прокомментировал травму Азара

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
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