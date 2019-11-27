Экономика
REGNUMМинфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана
Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса. Министерству придётся дорабатывать идею, пишут 27 ноября «Известия» со ссылкой на источники.
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Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки
Телеканал 360°вчера в 22:07
Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений
Усолье.Инфо23 ноября в 19:55
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Энергетика
Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Общество
Как сделать 31 декабря выходным, рассказали в Роструде
В Роструде пояснили: если работодатель не против дополнительного дня отдыха, он может его предоставить. Тогда 31 декабря будет выходным.
Политика
Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.
Политика
Путин принял участие в закладке боевого корабля
В Санкт-Петербурге президент Владимир Путин принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".
Политика
Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
Футбол
Ходжсон: Чалов проявил бы себя в «Кристал Пэлас» не хуже, чем в ЦСКА
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал, что прошлым летом лондонский клуб действительно интересовался нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
Общество
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Наука
В России разработают водородные зарядные устройства
Ученые Центра компетенций НТИ "Новые и портативные источники энергии" на базе Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН, Черноголовка) разрабатывают зарядные устройства на основе водорода, которые смогут обеспечивать участников многодневных экспедиций в Арктику энергией в течение нескольких месяцев, сообщает агентство ТАСС.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Технологии
Компания Tesla создаёт лазерные «дворники»
Американская компания Tesla, которая занимается производством электромобилей, создаёт лазерные «дворники».
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Общество
«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников
Число вакантных рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам II квартала 2019 года, что стало максимальным значением с 2016 года.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Документ ратифицировали более 100 стран мира, в том числе Великобритания, в то же время его не подписывали Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Спорт
Ласицкене посоветовала главе USADA «следить за языком»
Global Look Press Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкине ответила на заявление главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, который усомнился в существовании "чистых российских спортсменов".
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Футбол
Зидан прокомментировал травму Азара
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму нападающего Эдена Азара, полученную бельгийцем в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен».
Здоровье
Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.