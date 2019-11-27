Экономика
ИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений
Усолье.Инфо23 ноября в 19:55
Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки
Телеканал 360°вчера в 22:07
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