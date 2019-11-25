Экономика
ИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки
Телеканал 360°вчера в 22:07
Минтруд требует гарантий по новой системе пенсионных накоплений
Курьер. Среда. Бердск25 ноября в 01:00
Пенсионная реформа раскалывает власть: Правительство ищет кого назначить виноватым
Свободная Пресса25 ноября в 00:25
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:45, Вашингтон
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