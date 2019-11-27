Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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с чего всё началось

План или пропал: концепция ГПП не находит поддержки у властей и бизнеса

Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) рискует разделить участь своего предшественника — индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

REGNUM02:23

Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки

Телеканал 360°вчера в 22:07

Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Deita.ru23 ноября в 19:18

Бизнесмены и чиновники остались недовольны изменениями в пенсионной системе

URA.Ruвчера в 18:46

Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Известиявчера в 18:05

В правительстве раскритиковали пенсионную реформу

MagadanMedia.ru23 ноября в 21:55

Минфин изменит концепцию гарантированного пенсионного плана

News.ruвчера в 19:58
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Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 00:49
Политика

В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
RT на русском 02:26
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака на работу

Уволенный трансплантолог Каабак: Наш главный оппонент – Сергей Готье Уточняется, что такое решение было принято в результате встречи Вероники Скворцовой с трансплантологом Михаилом Каабаком.
Национальная служба новостей вчера в 07:43
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 21:58
Политика

Трампа пригласили на слушания по импичменту

Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря, говорится в письме президенту от главы комитета Джерролда Надлера.
РИА Новости вчера в 14:51
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК вчера в 00:48
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
Авто

Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России

Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
CarsWeek.ru вчера в 00:04
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Происшествия

Избивавших детей подростков нашла новосибирская полиция

ГТРК Новосибирск 01:02
Политика

В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
RT на русском 02:53
Происшествия

Двое детей погибли при отравлении неизвестным веществом в Симферополе

По данным ведомства, жительница Железнодорожного района вызвала скорую помощь после того, как ее детям стало плохо.
РЕН ТВ вчера в 15:08
Происшествия

На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

РБК 01:14
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассекретила своего возлюбленного

Актриса Любовь Толкалина в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своего любимого мужчины.
Телепрограмма вчера в 23:19
Общество

Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране

В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
REGNUM 02:13
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру 25 ноября в 16:29
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Хоккей

Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб

Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Чемпионат вчера в 23:18
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
РИА Новости вчера в 15:41
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

REGNUM 01:51
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM вчера в 22:01
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Политика

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
РИА Новости 02:37
Культура

Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Piter.tv 01:22
Происшествия

Жителя Иркутска арестовали за агитацию воевать в Сирии на стороне ИГ

Суд в Иркутской области арестовал гражданина Таджикистана, который вербовал сторонников в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) для участия в боевых действиях в Сирии.
Известия 02:52
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
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