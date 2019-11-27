Экономика
ИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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с чего всё началось
Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) рискует разделить участь своего предшественника — индивидуального пенсионного капитала (ИПК).Известиявчера в 16:01
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Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки
Телеканал 360°вчера в 22:07
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Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
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В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
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Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака на работу
Уволенный трансплантолог Каабак: Наш главный оппонент – Сергей Готье Уточняется, что такое решение было принято в результате встречи Вероники Скворцовой с трансплантологом Михаилом Каабаком.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщает РИА Новости.
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Трампа пригласили на слушания по импичменту
Комитет палаты представителей по судебным делам пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря, говорится в письме президенту от главы комитета Джерролда Надлера.
Армия и оружие
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Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Авто
Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России
Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Происшествия
Избивавших детей подростков нашла новосибирская полиция
Политика
В Грузии заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что власти страны готовы к возобновлению авиасообщения с Россией.
Происшествия
Двое детей погибли при отравлении неизвестным веществом в Симферополе
По данным ведомства, жительница Железнодорожного района вызвала скорую помощь после того, как ее детям стало плохо.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассекретила своего возлюбленного
Актриса Любовь Толкалина в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своего любимого мужчины.
Общество
Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране
В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Хоккей
Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Политика
Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии
«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Культура
Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Происшествия
Жителя Иркутска арестовали за агитацию воевать в Сирии на стороне ИГ
Суд в Иркутской области арестовал гражданина Таджикистана, который вербовал сторонников в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) для участия в боевых действиях в Сирии.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.