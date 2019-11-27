Авторов идеи — Минфин и ЦБ — упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. По мнению собеседников «Известий», в итоге инициатива может увязнуть в согласованиях, как и ИПК.

с чего всё началось

Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.

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