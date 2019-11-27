Экономика

Тверские ведомостиТверские ведомостиКонцепция гарантированного пенсионного плана в России будет доработана

Как сообщают «Известия», идея внедрения в стране гарантированного пенсионного плана получила много замечаний от властей и представителей бизнеса.
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Минфину придётся доработать идею гарантированного пенсионного плана

REGNUM02:23

Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки

Телеканал 360°вчера в 22:07

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Усолье.Инфо23 ноября в 19:55

Бизнесмены и чиновники остались недовольны изменениями в пенсионной системе

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Минфин изменит концепцию гарантированного пенсионного плана

News.ruвчера в 19:58

Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Deita.ru23 ноября в 19:18
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

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Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
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Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
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В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Общество

Twitter решил удалять неактивные аккаунты пользователей

Сервис Twitter будет удалять неактивные аккаунты пользователей.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
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Сергей Собянин и Андрей Воробьев проехали по МЦД-1

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проехали по первым Московским центральным диаметрам (МЦД-1).
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Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Футбол

В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»

Напомним, матч 17-го тура завершился победой «Динамо» со счётом 1:2. После этой игры «Ростов» покинул зону лидеров, опустившись на пятую строку в турнирной таблице РПЛ.
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Общество

Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского

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Россия модернизирует для ОАЭ комплексы «Панцирь»

ТАСС 01:02
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В центре Москвы найдены останки шести человек

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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Подержанные автомобили дорожают в России

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Армия и оружие

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Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
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В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Общество

Приезд Путина в Петербург отразится на автомобилистах

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Посольство уточнило данные о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах

В туристическом автобусе, перевернувшемся в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России, некоторые получили травмы разной степени тяжести.
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В Петербурге началась церемония прощания с выдающимся филологом, президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой.
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Отмена концерта Ирины Аллегровой в Мурманске обернулась скандалом

Как рассказали мурманчане информационному агентству «Собеседник», в день концерта люди подошли к месту проведения мероприятия и узнали, что выступление Ирины Аллегровой отменяется.
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