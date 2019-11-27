Как сообщают «Известия», идея внедрения в стране гарантированного пенсионного плана получила много замечаний от властей и представителей бизнеса.

Концепция гарантированного пенсионного плана в России будет доработана

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