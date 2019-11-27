Экономика
Тверские ведомостиКонцепция гарантированного пенсионного плана в России будет доработана
Как сообщают «Известия», идея внедрения в стране гарантированного пенсионного плана получила много замечаний от властей и представителей бизнеса.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки
Телеканал 360°вчера в 22:07
Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений
Усолье.Инфо23 ноября в 19:55
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Минтранс РФ предложил делать три фотографии во время техосмотра
Общество
Большинство россиян обдумывает переход на фриланс
Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Шоу-бизнес
Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации
Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
Политика
Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter назвал призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море "выпадом авангарда".
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Twitter решил удалять неактивные аккаунты пользователей
Сервис Twitter будет удалять неактивные аккаунты пользователей.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Транспорт
Сергей Собянин и Андрей Воробьев проехали по МЦД-1
Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проехали по первым Московским центральным диаметрам (МЦД-1).
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Футбол
В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
Напомним, матч 17-го тура завершился победой «Динамо» со счётом 1:2. После этой игры «Ростов» покинул зону лидеров, опустившись на пятую строку в турнирной таблице РПЛ.
Общество
Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Россия не стала обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского 34 тысячи евро, сообщил руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Подержанные автомобили дорожают в России
Средняя стоимость автомобилей Ford на некоторых сайтах по продаже машин с пробегом, наоборот, снизилась на 3,1%, до 346,9 тыс. рублей, подешевели и автомобили Nissan — на 3,1%, до приблизительно 421,7 тыс. рублей.
Армия и оружие
Британии предрекли полное поражение в войне с Россией
Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Происшествия
Посольство уточнило данные о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
В туристическом автобусе, перевернувшемся в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России, некоторые получили травмы разной степени тяжести.
Армия и оружие
Испытания С-400 в Турции встревожили США
Общество
В Петербурге прощаются с Людмилой Вербицкой
В Петербурге началась церемония прощания с выдающимся филологом, президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой.
Шоу-бизнес
Отмена концерта Ирины Аллегровой в Мурманске обернулась скандалом
Как рассказали мурманчане информационному агентству «Собеседник», в день концерта люди подошли к месту проведения мероприятия и узнали, что выступление Ирины Аллегровой отменяется.