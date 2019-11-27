Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Известиявчера в 18:05

Минфин изменит концепцию гарантированного пенсионного плана

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MagadanMedia.ru23 ноября в 21:55

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Усолье.Инфо23 ноября в 19:55

Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Deita.ru23 ноября в 19:18
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:34, Вашингтон
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Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области

В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.
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Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз

В марте 2019 года Женя поведала, что рассталась со вторым супругом. Вскоре певица вновь связала себя узами брака.
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РИА Новости вчера в 08:16
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Фетисов заявил, что есть минимальная надежда на то, что WADA не будет применять санкций к отечественным спортсменам, при этом отметив, что считает Россию самой опозорившейся страной в истории спорта.
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Напомним, что поклонники Lada уже давно ждут появления нового внедорожника, который придет на смену легендарной Lada 4x4, но отечественное предприятие затягивает с выпуском модели.
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Появились новые рендеры Samsung Galaxy A71

На Slashleaks появились новые рендеры Samsung Galaxy A71. На изображениях смартфон демонстрируют в прозрачном стекле.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
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В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
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