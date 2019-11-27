Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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В правительстве раскритиковали пенсионную реформу

MagadanMedia.ru23 ноября в 21:55

Минфин изменит концепцию гарантированного пенсионного плана

News.ruвчера в 19:58

Бизнесмены и чиновники остались недовольны изменениями в пенсионной системе

URA.Ruвчера в 18:46

Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

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Концепция нового пенсионного инструмента получает больше замечаний, чем поддержки

Телеканал 360°вчера в 22:07

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Усолье.Инфо23 ноября в 19:55

Минтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Deita.ru23 ноября в 19:18
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Политика

Путин назвал главную тему прошедшего разговора с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что его вчерашний разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям двух стран в сфере энергетики.
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Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
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Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

По решению Басманного районного суда Москвы арестованы две уроженцев Ингушетии по обвинению в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
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Установка зонда InSight возобновила буровые работы на Марсе

Специалистам миссии InSight удалось возобновить работу буровой установки HP3 на поверхности Марса.
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Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

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В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
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Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Известия вчера в 22:07
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В Приморье заведено дело после видео с мальчиком на козырьке школы

Против директора школы в Уссурийске заведено административное дело после того, как ребёнок счищал снег на козырьке здания учреждения.
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Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

В тестовой версии WhatsApp новую функцию можно активировать в настройках контакта или чата, но в последнем случае удалять сообщения смогут лишь администраторы групп, сообщает РИА Новости.
ФАН 25 ноября в 21:19
Футбол

Лэмпард усомнился в профессионализме Баркли

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Росса Баркли.
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Культура

Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Piter.tv 01:22
Армия и оружие

Определены сроки сдачи двух подлодок проекта 677

Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» будут сданы 25 ноября 2021 года, следует из материалов Кремля к поездке президента Владимира Путина в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 01:45
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Футбол

Влашич признан автором лучшего гола ноября в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был признан автором лучшего гола месяца в РПЛ.
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Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать хурму

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Общество

Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
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На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily вчера в 13:22
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Появились новые изображения доступного Samsung Galaxy S11e

The GEEK вчера в 10:03
Общество

Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России

Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.
Национальная служба новостей вчера в 06:20
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport вчера в 10:16
Политика

Владимир Путин откроет трассу М-11

АБН вчера в 21:49
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

CNN: Американский конгресс эвакуировали из-за стаи птиц

Стая птиц могла оказаться в закрытом для полетов воздушном пространстве над столицей США и стать причиной эвакуации конгресса.
Российская газета вчера в 19:41
Происшествия

Автобус с российскими туристами в Доминикане попал в страшную аварию

Одна из туристок лишилась рук В Доминикане автобус с 39 российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся.
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Транспорт

Движение в Петербурге начали перекрывать из-за приезда Путина

Дорожное движение в городе начали закрывать из-за визита президента России Владимира Путина.
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Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru вчера в 15:24
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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«Достать ножи»: Джеймс Бонд станет детективом

SM News вчера в 05:54
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