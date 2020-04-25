Коронавирус
ИА Красная ВеснаМинфин: экономика РФ сможет долго продержаться в условиях пандемии
Заявление о готовности российской экономики существовать в условиях пандемии коронавируса неограниченное количество времени сделал министр финансов РФ Антон Силуанов 25 апреля в эфире телеканала «Россия-1».
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Экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
Астрахань FM25 апреля в 08:20
Силуанов: экономика России готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
Московский Комсомолец25 апреля в 07:01
«Резервы есть»: Россия может продлевать карантин сколько нужно, заявил Силуанов
Собеседник25 апреля в 07:29
Российская экономика готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется, заявили в Минфине
Парламентская газета25 апреля в 07:11
Силуанов заявил, что экономика России может существовать в режиме ограничений «сколько потребуется»
Аргументы недели25 апреля в 07:52
Силуанов: экономика РФ готова существовать в режиме ограничений сколько потребуется
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