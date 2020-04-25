Заявление о готовности российской экономики существовать в условиях пандемии коронавируса неограниченное количество времени сделал министр финансов РФ Антон Силуанов 25 апреля в эфире телеканала «Россия-1».

Минфин: экономика РФ сможет долго продержаться в условиях пандемии

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