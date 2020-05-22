Экономика
Газета.RuМинфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.
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В Минфине РФ не ожидают проблем с погашением при масштабном наращивании эмиссии ОФЗ
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