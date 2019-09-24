Экономика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйМинфин готовит масштабное сокращение государственных служащих

Первым заместителем министра финансов Российской Федерации Татьяной Нестеренко было сделано заявление о том, что со следующего года в Российской Федерации начнет действовать реформа в области государственного управления, которая повлечет за собой сокращение числа государственных служащих и увеличение зарплаты служащих, которые не потеряют свои места.
Читать в источнике
Комментировать1220
Татьяна Нестеренко
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
— Татьяна НестеренкоРИА Новости 22 сентября в 20:14
с чего всё началось

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
РИА Новости22 сентября в 20:14

Подробнее о событии

Власти России готовят третью за 10 лет попытку сокращения чиновников. Предыдущие реформы дали обратный эффект

Znak.com24 сентября в 08:20

Меньше чиновников — меньше взяток? Не верю! Комментарий Семена Новопрудского

BFM.ru24 сентября в 05:52

Минфин анонсировал сокращения госслужащих

Известия23 сентября в 08:27

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Газета.Ru23 сентября в 08:51

В Минфине рассказали о планах по сокращению числа чиновников

RT на русском23 сентября в 05:40

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих

Коммерсантъ22 сентября в 20:18

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

РИА Новости22 сентября в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Происшествия

Самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка

Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Самары из-за ребенка, которому стало плохо, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Наука

В чайных пакетиках нашли миллиарды частиц пластика

Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.
МедиаПоток 03:41
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

США ввели санкции против трех россиян

Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении трех граждан России.
Газета.Ru 11:04
Здоровье

Готовится Указ Главы Чувашии, направленный на повышение качества жизни

Отремонтировать больницы и школы, оснастить клубы и обновить источники воды Начиная вчера традиционное еженедельное совещание, Михаил Игнатьев сообщил, что в республике готовится проект Указа, призванного внедрить дополнительные меры по повышению качества жизни населения Чувашии.
Советская Чувашия 24 сентября в 01:35
Политика

В Иране высказались за перенос штаб-квартиры ООН из США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран поддержит перенос штаб-квартиры ООН в другую страну, если такая инициатива будет обсуждаться.
Национальная служба новостей 15:59
Общество

В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия 15:05
Футбол

МЭР предложило ограничить цены на отели в Петербурге во время ЧЕ-2020

Правительство России планирует ограничить цены на гостиницы в Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) летом 2020 года.
Известия 16:04
Общество

В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы

Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кило Джессика Симпсон показала фигуру

Певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов. Об этом знаменитость рассказала в твиттере.
Газета.Ru 12:47
Финансы

Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках

Российские банки задумались о взимании платы за хранение валюты на своих счетах.
Москва 24 05:06
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Брэд Питт закрутил роман с 50-летней духовной целительницей

Брэд Питт стал встречаться с 50-летней духовной целительницей.
OAnews 13:09
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия

Два самолета едва не столкнулись в небе над Москвой

Лайнеры авиакомпаний Swiss и NordStar, летевшие навстречу друг другу, едва не столкнулись в Московской воздушной зоне.
Утро.ru 09:01
Армия и оружие

США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 15:02
Кино

Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

КиноПоиск вчера в 03:07
Происшествия

Россиянка пожелала смерти врачам скорой помощи и была избита

Lenta.ru 11:45
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Гаджеты

Google представила Android 10 для слабых смартфонов

В начале сентября компания Google выпустила финальную версию Android 10 для смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:54
Авто

Продажи легковых авто в России сократятся на 2%

При оптимистичном сценарии продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году могут вырасти на 0,5% до 1,67 млн единиц, а при базовом они, наоборот, сократятся на 2% до 1,64 млн единиц.
Автоновости дня вчера в 22:49
Хоккей

«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Армия и оружие

Китай спустил на воду первый десантный корабль

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели на судостроительной верфи Hudong-Zhonghua церемонию спуска на воду первого универсального десантного корабля, самостоятельно разработанного в КНР.
Популярная механика 05:55
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Общество

В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
Вести.Ru 09:14
Футбол

ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года

Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru 15:36
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное