Экономика
Южный ФедеральныйМинфин готовит масштабное сокращение государственных служащих
Первым заместителем министра финансов Российской Федерации Татьяной Нестеренко было сделано заявление о том, что со следующего года в Российской Федерации начнет действовать реформа в области государственного управления, которая повлечет за собой сокращение числа государственных служащих и увеличение зарплаты служащих, которые не потеряют свои места.
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Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
с чего всё началось
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.РИА Новости22 сентября в 20:14
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