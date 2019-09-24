С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Первым заместителем министра финансов Российской Федерации Татьяной Нестеренко было сделано заявление о том, что со следующего года в Российской Федерации начнет действовать реформа в области государственного управления, которая повлечет за собой сокращение числа государственных служащих и увеличение зарплаты служащих, которые не потеряют свои места.

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