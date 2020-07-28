Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия17:01

Подробнее о событии

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известия20:00

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

РИА Новости21:06

Минфин предложил отдавать конфискованные средства в ПФР

Коммерсантъ20:48

Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Lenta.ru19:56

Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд

РБК19:02

СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

RT на русском21:09

Конфискованные средства станут направлять в Пенсионный фонд

РЕН ТВ17:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
1,8K
Общество

В РФ с 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor 10:14
1,8K
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
139
Общество

В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса

В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
29
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Общество

В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса

Власти бельгийкой провинции Антверпен объявили комендантский час из-за коронавируса, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно.
Российская газета 20:31
1
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,6K
Армия и оружие

«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
5
Гаджеты

Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra вчера в 11:16
4
Политика

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru вчера в 16:06
71
Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Кино

Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке

ИА Красная Весна вчера в 04:30
1
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
230
Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась в купальнике бренда сестры Кардашьян

На размещенном кадре 34-летняя модель позирует в слитном купальнике с леопардовым принтом бренда Good American, который принадлежит младшей сестре Ким Кардашьян Хлои.
Lenta.ru 04:11
Кино

Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа

«Долгожданный фильм Кристофера Нолана „Довод“, снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 15:53
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
575
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
1,1K
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Армия и оружие

Учения мотострелков двух соединений ВВО стартовали на Дальнем Востоке

Интерфакс - Россия вчера в 22:51
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
499
Шоу-бизнес

Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому

Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
4
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
23
Происшествия

Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным

Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.
РИА Новости 20:41
6
Экономика

Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат

На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com 07:17
667
Здоровье

На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи

Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 08:41
5
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
1,2K
Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
1,6K
Общество

На МКС возобновлен поиск источника токсичного бензола

РЕН ТВ 18:13
6
Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
1
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
725
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное