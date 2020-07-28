Экономика
ИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известия17:01
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Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Общество
В РФ с 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Часть российских пенсионеров получат с 1 августа 2020 года повышенные выплаты.
iReactor 10:14
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Общество
В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса
Власти бельгийкой провинции Антверпен объявили комендантский час из-за коронавируса, а также обязали компании вернуться к дистанционной работе там, где это возможно.
Российская газета 20:31
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra вчера в 11:16
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru вчера в 16:06
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Кино
Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке
ИА Красная Весна вчера в 04:30
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в купальнике бренда сестры Кардашьян
На размещенном кадре 34-летняя модель позирует в слитном купальнике с леопардовым принтом бренда Good American, который принадлежит младшей сестре Ким Кардашьян Хлои.
Lenta.ru 04:11
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа
«Долгожданный фильм Кристофера Нолана „Довод“, снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 15:53
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Армия и оружие
Учения мотострелков двух соединений ВВО стартовали на Дальнем Востоке
Интерфакс - Россия вчера в 22:51
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Происшествия
Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным
Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.
РИА Новости 20:41
Экономика
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com 07:17
Здоровье
На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 08:41
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51