Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

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Главные новости к утру 28 июля

Коммерсантъ00:00

СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

RT на русскомвчера в 21:09

Конфискованные средства станут направлять в Пенсионный фонд

РЕН ТВвчера в 17:03

Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Lenta.ruвчера в 19:56

Минфин решил конфисковывать подозрительные накопления россиян

РБКвчера в 19:02

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известиявчера в 20:00

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

РИА Новостивчера в 21:06
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь.
Военное дело 02:28
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Футбол

Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Происшествия

В Самаре возбудили дело после ранения полицейского при взрыве

Следователи СК по Самарской области возбудили уголовное дело после того, как полицейский был ранен в результате взрыва в одной из квартир.
РБК вчера в 16:38
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Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Решение о переносе выхода нового сезона популярного сериала принял телеканал АМС в связи с ситуацией с коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 08:24
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Политика

Трамп выдвинул кандидатуру отставного военного на пост посла США в ФРГ

Президент Дональд Трамп выдвинул на должность американского посла в Германии кандидатуру отставного полковника Сухопутных войск США Дагласа Макгрегора.
Известия вчера в 22:53
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Футбол

Туринский «Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии

Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Сампдорию» и досрочно стал чемпионом Италии сезона-2019/20.
Вечерние Ведомости вчера в 04:03
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

REGNUM 01:27
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Культура

Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года

Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.
РБК 02:38
Футбол

«Локомотив» и «Краснодар» отказались от бывшего полузащитника «Реала»

«Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин».
Спорт день за днем вчера в 11:56
Общество

Депутат Заксобрания Челябинской области заразился коронавирусом

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров заболел коронавирусом.
АиФ Челябинск 02:05
Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Футбол

Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

55-летний специалист сменил в должности главного тренера команды Андрея Талалаева. С 2016 года Осинькин возглавлял "Чертаново".
РИА Новости 02:28
Шоу-бизнес

Актриса из «Игры престолов» Софи Тернер родила первенца

Актриса Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», родила ребенка.
Известия вчера в 16:59
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Политика

Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
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Экономика

Американские индексы укрепились

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках "восходящего клина", тогда как медленные стохастические линии только что покинули зону перекупленности.
Finam.Ru 02:25
Транспорт

«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань

Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань.
Kazanfirst.ru 00:42
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Происшествия

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК вчера в 06:06
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Происшествия

В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня

Обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 01:48
1
Происшествия

Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Российская газета 02:29
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Авто

Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
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Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Общество

Еще 827 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Накануне вице-мэр сообщала, что еще 264 пациента выздоровели от коронавируса в столице.
Известия 02:33
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
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Происшествия

В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом

Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 01:52
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