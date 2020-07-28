Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

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Главные новости к утру 28 июля

Коммерсантъ00:00

СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

RT на русскомвчера в 21:09

Конфискованные средства станут направлять в Пенсионный фонд

РЕН ТВвчера в 17:03

Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Lenta.ruвчера в 19:56

Минфин решил конфисковывать подозрительные накопления россиян

РБКвчера в 19:02

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известиявчера в 20:00

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

РИА Новостивчера в 21:06
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Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
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Армия и оружие

В Ираке базу с американскими солдатами обстреляли ракетами

Lenta.ru вчера в 17:26
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Шоу-бизнес

25-летняя Лиза Арзамасова показала кольцо стоимостью 600 тысяч рублей

Вокруг ТВ вчера в 21:02
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Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com вчера в 05:59
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Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
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Футбол

Виллиан продлит контракт с «Челси»

Нападающий Виллиан останется в «Челси». По информации Sky Sports, 31-летний бразилец продлит контракт с лондонским клубом.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
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Общество

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК вчера в 23:40
1K
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
1,6K
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия вчера в 15:53
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 вчера в 13:21
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Футбол

Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с Луческу

Ультрас киевского "Динамо" выпустили жесткое заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Мирчей Луческу.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество

Поиск источника токсичного бензола возобновили на МКС

Известия вчера в 18:51
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Происшествия

Забайкальский подросток, прикуривший от свечи в храме, извинился

REGNUM 01:07
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Космос

Железногорские спутникостроители организовали собственное производство гибких волновых секций

До конца 2020 года в штамповочно-механическом цехе компании «ИСС» планируется организовать полный цикл производства гибких волноводных секций, установить 11 единиц технологического оборудования.
НИА-Железногорск 26 июля в 23:53
Политика

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

Вашингтон, 28 июля 2020, 07:46 — REGNUM Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 00:46
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией

Lenta.ru вчера в 05:57
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Происшествия

Почти 9 тысяч: ещё 108 новосибирцев заболели коронавирусом за сутки

Сегодня, 27 июля, министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил свежую статистику по ковиду: диагноз подтвердился у 108 жителей Новосибирской области.
НГС 26 июля в 23:35
Происшествия

Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае

Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края.
ТАСС 00:41
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ вчера в 20:15
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Общество

The Guardian: Европа готовится ко второй волне коронавируса

Европейские страны готовятся встретить вторую волну коронавирусной инфекции и рассматривают возможность введения новых ограничений, пока миллионы людей путешествуют по Европе, находясь в отпусках, пишет газета The Guardian.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
1,1K
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news вчера в 03:32
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
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Здоровье

Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу

55 саратовцев скончались непосредственно от COVID-19, еще 516 зараженных коронавирусом умерли от "иных причин".
Взгляд-инфо вчера в 13:36
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Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
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