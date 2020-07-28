Экономика
ИзвестияМинфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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Evo-rus.com вчера в 05:59
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Спорт-Экспресс вчера в 21:18
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Происшествия
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Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК вчера в 09:13
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия вчера в 15:53
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
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Live24 вчера в 13:21
Футбол
Ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с Луческу
Ультрас киевского "Динамо" выпустили жесткое заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Мирчей Луческу.
Газета.Ru вчера в 16:28
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Известия вчера в 18:51
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Железногорские спутникостроители организовали собственное производство гибких волновых секций
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НИА-Железногорск 26 июля в 23:53
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Вашингтон, 28 июля 2020, 07:46 — REGNUM Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
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Почти 9 тысяч: ещё 108 новосибирцев заболели коронавирусом за сутки
Сегодня, 27 июля, министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил свежую статистику по ковиду: диагноз подтвердился у 108 жителей Новосибирской области.
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Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
The Guardian: Европа готовится ко второй волне коронавируса
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Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
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Народные новости вчера в 12:16
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Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу
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Взгляд-инфо вчера в 13:36